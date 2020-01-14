الأمين العام للمجلس المحلي بأبين يلتقي ببعثة الصليب الأحمر الدولي لبحث ما يمكن التدخل فيه

إلتقى الأمين العام للمجلس المحلي – أبين الأخ مهدي الحامد ببعثة الصليب الأحمر الدولي التي ضمت مساعد رئيس البعثة بهاء حسن السلام ورئيس قسم الحماية بالصليب الأحمر الاخت ميريام ومنسق اعادة الروابط الاسرية الاخت كلوتيلد وبحضور مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة شئون النازحين أنيس اليوسفي ومدير الهلال الأحمر اليمني فرع أبين عوض المليح لبحث ما يمكن تقديمه من حماية للمدنيين وللقيام ببعض المسوحات والدراسات لمراكز تجمعات النازحين التي تؤدي إلى نشاط أكبر لمعرفة احتياجاتهم وتلمس مشاكلهم، بالاضافة إلى اجراء زيارة للهلال الأحمر اليمني فرع أبين للاستطلاع وبحث الأمور التي يمكن التدخل فيها .

وبدوره أكد الحامد أن الدعم الذي قدمه الصليب الأحمر كان له دور كبير في تدخلاته في قطاع المياه والصحة وشؤون اللاجئين ..مثنيًا على جهودهم ومقدمًا شكره لما بذلوه من عطاء .

وأشار الحامد أن محافظة أبين تعرضت للحروب منذ عام 2011 ما أدى إلى نزوح مواطنيها إلى مناطق أخرى ودمرت كثير من المنازل والمباني الحكومية .

ولفت إلى أنه بسبب الحرب الدائرة ضد ميليشيا الحوثي في المناطق الشمالية أدت إلى نزوح آلاف من أسر هذه المناطق إلى محافظة أبين والتي سببت ضغط على السلطة المحلية وتم السيطرة نسبيًا على الوضع وتقديم الدعم لهم بدعم من التحالف والمنظمات .

وأبدى الحامد استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ اللواء ركن أبوبكر حسين بتقديم كافة التسهيل لمهام الصليب الأحمر متمنيًا أن يشمل التدخل والدعم في قطاع الصحة خصوصًا في مستشفى الرازي وكافة أرجاء المحافظة .

من جانبها أكدت ميريام نية الصليب الاحمر في التدخل في محافظة أبين منذ فترة طويلة، مشيرةً أن أبين مهمة في عملهم لتقديم الحماية للمدنيين وتقديم المساعدات لهم، وخصوصًا المدنيين من محافظة أبين المتأثرين من النزاع الذين هم بحاجة إلى حماية وكذلك لِلَمْ شمل العائلات، مؤكدة أن هناك تفرق أسري تسببت به الحروب وبعض العوائل فقدوا التواصل مع أفرادهم ..

وجددت ميريام تأكيدها بأن لديهم الخبرة الكافية لمساعدة تلك العائلات المشتتة للم شملهم أو التواصل فيما بينهم، وإذا لم يكونوا قادرين فبالإمكان مساعدتهم بتعقب تلك العائلات .

حضر اللقاء مدير عام السكرتارية بديوان السلطة المحلية سليمان الوكود وموظف الحماية مصطفى حمدون ومنسق قسم التعاون أحمد حسين .

من محمد ناصر مبارك