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الأهلي المصري يعلن قرار بشأن أطهر الطاهر

3 أبريل، 2020
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السودان اليوم :

كشفت تقارير صحفية مصرية، أن النادي الأهلي المصري غير راغب في التعاقد مع اللاعب السوداني (أطهر الطاهر)  الظهير الأيمن لفريق الهلال خلال فترة الإنتقالات المُقبلة، رغم تأكيدات وكيل أعماله.وقالت صحيفة “اليوم السابع”  أن النادي المصري يرفض الدخول في مفاوضات مع “الطاهر” لعدة أسباب فى مقدمتها أن اللاعب غير مناسب فنياً للأهلي، فضلاً عن أن القلعة الحمراء لا ترغب فىضم ظهير أجنبي، وتُفضل أن يكون الظهير الأيمن الذى سيخلف القائد (أحمد فتحي)  من الدورى المصري.







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أطهر الأهلي الطاهر المصري بشأن قرار يعلن

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