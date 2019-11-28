الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة اليابان للمصريين عبر موقع محتوى، يحلم عدد كبير من الأشخاص فى السفر إلى اليابان بهدف السياحة وقضاء وقت ممتع بزيارة الأماكن المختلفة بها، فمن المعروف أن شعبها يتصف بالإحترام والذوق العالى بين شعوب العالم.

أوراق تأشيرة اليابان للمصريين

والجدير بالذكر أن تأشيرة اليابان للمصريين من أسهل وأسرع التأشيرات التى يمكن الحصول عليها مادامت الأوراق التى تقدمها سليمة مائة بالمائة وهى.

صورتين شخصيتين حديثتين 4*6.

حجز مكان الإقامة أو الفندق بشكل مبدئى.

حجز تذكرة الطيران.

تقديم كشف حساب بنكى.

جواب HR من جهة العمل.

تقديم ورقة بها خطتك فى اليابان خلال مدة الإقامة.

جواز السفر أو أى جواز سابق.

إجراءات تقديم تأشيرة اليابان

ملئ استمارة التقديم على الموقع الإلكترونى الخاص بالسفارة اليابانية. الذهاب إلى السفارة اليابانية فى مصر فى العنوان ( 81 شارع كورنيش المعادى ) من الاحد للخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا ولا يشترط تحديد موعد للمقابلة. تقديم الأوراق المطلوبة إلى الموظفة المتخصصة مع توضيح سبب الزيارة. استلام إيصال بمبلغ 480 جنيه يتم دفعهم عند استلام الفيزا ولا يتم دفعهم فى حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة ورفض الحصول على التأشيرة. يتم استلام التأشيره فى خلال 4 أيام عمل. مدة الفيزا 3 شهور تبدأ من تاريخ الإصدار والإقامة لمدة 15 يوم.

تذاكر طيران اليابان

مما لا شك فيه أن أسعار تذاكر الطيران من القاهرة إلى طوكيو تختلف بإختلاف الرحلة والميعاد المحدد للسفر أو سواء كانت الرحلة مباشرة أو يوجد ترانزيت في المنتصف، مع العلم أن متوسط سعر التذكرة يتراوح ما بين 11000 : 17000 جنيه.

معلومات عن السفر إلى اليابان

يمكنك تغيير عملة اليابان من المطار، حيث يبلغ سعر 100 ين يابانى تقريبا 16 جنيها، ولابد من التغيير بالدولار لعدم الإعتراف بالجنية فى اليابان.

إمكانية حجز جهاز portable wifi قبل السفر واستلامه من مكتب فى المطار.

تكلفة الإقامة فى اليابان تكون فى حدود من 2500 : 4000 جنية مصري للفرد.

تعد الإنتقالات فى اليابان سهلة تماما سواء بإتخاذ القطار أو المترو لتعدد الشبكات هناك، ويمكنك عمل اشتراكات بأيام متعددة.

لابد من معرفة أن سعر تناول الطعام فى اليابان غالى عند مقارنته بالجنيه المصرى، ولكن يمكنك تناول وجبات بأسعار بسيطة بشرائها من محل 7eleven وهى عبارة عن وجبات سريعة يتم تحضيرها فى وقت قصير.

وفى ختام حديثنا عن تأشيرة السفر إلى اليابان، نتمنى أن نكون قدمنا لكم المعلومات الكافية التى تفيدكم فى السفر، وفى حال الإستفسار عن أي سؤال نحن فى انتظار أسئلتكم.