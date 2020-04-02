الأوقات تصدر تعميم جديد يقضي بإغلاق مساجد العاصمة ابتداءً من اليوم الجمعة 

أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، تعميما جديدا يقضي بإغلاق جميع مساجد العاصمة المؤقتة عدن(جنوبي اليمن) ابتداءً من اليوم الجمعة.

وحصل “المشهد اليمني”، على وثيقة التعميم التي أصدرها مدير الاوقاف والارشاد بعدن، طارق محمد اسماعيل، والذي دعا فيه ائمة وشيوخ كافة مساجد المدينة باغلاقها وتعليق صلوات الجماعة والجمعة بدءا من اليوم الجمعة .

وجاء التعميم تلبية لقرار وزارة الاوقاف ومكتبها في عدن احترازا من تفشي فيروس كورونا، وفق ماذكرته مصادر إعلامية.

وكانت وزارة الأوقاف اليمنية، أقّرت الأسبوعي الماضي، وقف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها قررت أيضا إيقاف جميع حلقات التحفيظ ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أي محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظاً على المجتمع من تداعيات الفيروس.

تأتي تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية من وزارة الأوقاف ضمن سلسلة من التدابير الي اتخذتها الحكومة الشرعية شملت تعليق الرحلات الجوية، وإغلاق المنافذ البرية باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي، وإغلاق المدارس والجامعات ودعت أيضا إلى إغلاق أسواق بيع القات.