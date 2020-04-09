عدن تايم

"الأيادي الطيبة" تجوب أحيا خورمكسر للتوعية بمخاطر كورونا

10 أبريل، 2020
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عدن/ خاص

قام صباح اليوم مجموعه من طلبة كليه الطب بجامعه عدن بحمله توعويه تحت شعار مبادرة الأيادي الطبية للتوعيه بمخاطر كورونا وكيفيه الوقايه منه.

وتوزع فريق المبادره حول مشفى الجمهوريه وبعض احياء خور مكسر لتوزيع البرشوارات ولصق اوراق التوعيه في الجدران على احياء خور مكسر .

وتاتي هذه الحمله بدعم من قاسم جعموم القعيطي واشراف مريم جمال ، حيث من المقرر ان تشهد الايام المقبلة نزول حسب مخطط لإمكان النزول ؛
مجمع الشيخ عثمان، مجمع المنصوره، مجمع القاهره، مجمع خور مكسر، بهدف التوعية من مخاطر فيروس كوفيد ١٩ ، وكيفية طرق الوقاية من المرض

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quotالأيادي أحيا الطيبةquot بمخاطر تجوب خورمكسر كورونا للتوعية

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