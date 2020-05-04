الإدارة الذاتية توجه كهرباء عدن برفع قدرات الطاقة المشتراة

كلف اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، اليوم الأحد، مؤسسة الكهرباء في العاصمة عدن، برفع القدرة التوليدية للطاقة المشتراة في العاصمة عدن.

وشدد رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، في خطاب لمدير عام مؤسسة الكهرباء، على ضرورة رفع القدرة التوليدية بحسب العقود المبرمة.

ونصت التوجيهات على أن يكون إجمالي رفع القدرة التوليدية للطاقة المشتراة 175 ميجاوات موزعة على شركات الطاقة خلال 24 ساعة.

وتضمنت تشكيل لجنة فنية من المجلس الانتقالي الجنوبي بالاشتراك مع فنيين من مؤسسة الكهرباء، لفحص احتياطات الطاقة المتاحة لدى شركات الطاقة المشتراة.