4 مايو

الإدارة الذاتية للجنوب توجه بمنع إبحار السفينة "تاج سقطرى" من ميناء البريقة الى ميناء النشيمة

8 مايو، 2020
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اخبار وتقارير

الجمعة – 08 مايو 2020 – الساعة 03:01 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص


وجهت لجنة الإدارة الذاتية للجنوب بعدم إبحار السفينة الرفاص “تاج سقطرى” من ميناء الزيت بالبريقة إلى ميناء النشيمة النفطي” والغاء مهمته الشهرية (قطر المراكب في ميناء النشيمة النفطي) ونهب ثروة ابناء الجنوب من قبل هوامير الشمال ولحساباتهم الشخصية.
وتأتي التوجيهات لمنع تمكين جهات بعينها من شحن نفط شبوة الى قوى فاسدة.

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