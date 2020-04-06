الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت تطلق حملة واسعة للتوعية من مخاطر القات ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

اطلقت الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، مساء اليوم الإثنين، حملة واسعة للتوعية من مخاطر القات، وذلك بتوجيهات المدير العام العميد منير كرامة التميمي.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع قرار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمنع دخول القات بشكل نهائي إلى محافظة حضرموت وعدم ارتباط القرار بالظرف الحالي.

واشتملت الحملة على العديد من العبارات الهادفة ومن ضمنها ”تباً للقات أضعت وقتاً ثميناً لبناء الوطن“، بالإضافة إلى رقم العمليات 199 للإبلاغ عن أي بائع أو مهرب للقات.