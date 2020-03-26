المندب نيوز

الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الإنتقالي ترحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

26 مارس، 2020
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الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الإنتقالي ترحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

عدن(المندب نيوز ) خاص

أعربت الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الإنتقالي الجنوبي عن ترحيب المجلس بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش ، لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث تأتي هذه الدعوة كتأكيد على أهمية الدعوة التي اطلقها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، في خطابه الأخير يوم الأحد الماضي الموافق 22 مارس 2020م، والتي دعا فيها كافة القوى السياسية على اختلاف توجهاتها إلى تجاوز جميع الخلافات البينية وتوحيد الجهود للتعاون والتكاتف لمواجهة هذا الوباء الخطير الذي يهدد الجميع، مؤكدا فيها على ضرورة أن تستشعر جميع الأطراف المسؤولية في هذه الظروف.

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