الخبر اليمني

الإرصاد يحذر المواطنين في 11محافظة يمنية من امطار غزيرة خلال الساعات القادمة

27 أبريل، 2020
0

حذر مركز الأرصاد، المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.
وأكد المركز، ان المناطق الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة، ستشهد امطارا غزيرة وتدنياً في الرؤية الأفقية.
وتوقع الأرصاد هطول أمطار غزيرة على المحافظات الجبلية في (صنعاء، عمران، حجة، صعدة، المحويت، ذمار، إب، تعز، ريمة، الضالع، البيضاء) ودعا المواطنين بتجنب ممرات السيول.
وشهدت عدة محافظات يمنية، خلال الأيام الماضية، أمطاراً غزيرة، وأدت سيول هذه الأمطار إلى قطع الطرقات، وتدمير منازل، وخاصة في محافظة صنعاء وعدن ومأرب التي حدثت فيها امطار غزيرة، وتسببت سيول الأمطار الجارفة فيفي أضرار بشرية ومادية كبيرة، حيث طمرت مياه الأمطار الطرق والشوارع.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
11محافظة الإرصاد الساعات القادمة المواطنين امطار خلال غزيرة في من يحذر يمنية

إقرا أيضا

Photo of التحالف يعاتب الانتقالي على استحياء ويسخر من الدولة اليمنية

التحالف يعاتب الانتقالي على استحياء ويسخر من الدولة اليمنية

27 أبريل، 2020
Photo of البرلمان يدعو هادي لوقف «عبث» الانتقالي

البرلمان يدعو هادي لوقف «عبث» الانتقالي

27 أبريل، 2020
Photo of ست محافظات جنوبية ترفض بيان «الإنتقالي» وحضرموت ترَجَّح كفَّة الرئيس هادي

ست محافظات جنوبية ترفض بيان «الإنتقالي» وحضرموت ترَجَّح كفَّة الرئيس هادي

27 أبريل، 2020
Photo of العفو الدولية تحذر من عواقب أوامر الإعدام بحق الصحفيين وتحث على إطلاقهم فوراً

العفو الدولية تحذر من عواقب أوامر الإعدام بحق الصحفيين وتحث على إطلاقهم فوراً

26 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق