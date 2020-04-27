الإرصاد يحذر المواطنين في 11محافظة يمنية من امطار غزيرة خلال الساعات القادمة

حذر مركز الأرصاد، المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

وأكد المركز، ان المناطق الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة، ستشهد امطارا غزيرة وتدنياً في الرؤية الأفقية.

وتوقع الأرصاد هطول أمطار غزيرة على المحافظات الجبلية في (صنعاء، عمران، حجة، صعدة، المحويت، ذمار، إب، تعز، ريمة، الضالع، البيضاء) ودعا المواطنين بتجنب ممرات السيول.

وشهدت عدة محافظات يمنية، خلال الأيام الماضية، أمطاراً غزيرة، وأدت سيول هذه الأمطار إلى قطع الطرقات، وتدمير منازل، وخاصة في محافظة صنعاء وعدن ومأرب التي حدثت فيها امطار غزيرة، وتسببت سيول الأمطار الجارفة فيفي أضرار بشرية ومادية كبيرة، حيث طمرت مياه الأمطار الطرق والشوارع.