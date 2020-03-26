الخبر اليمني

الإرياني ينفي ادعاءات زعيم جماعة الحوثي حول إنتشار «كورونا» بميدي

27 مارس، 2020
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الإرياني ينفي ادعاءات زعيم جماعة الحوثي حول إنتشار «كورونا» بميدي

│الخبر | خاص

نفى وزير الإعلام معمر الإرياني تصريحات زعيم جماعة الحوثي التي تفيد بأن الحكومة الشرعية تخفي إنتشار وباء كورونا في مديرية ميدي .
جاء ذلك في سلسلة تغريدات قال فيها “ننفي نفيا قاطعا ادعاءات زعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي بانتشار وباء كورونا في مديرية ميدي بمحافظة حجة غرب اليمن .
وأكد الأرياني عدم تسجيل وزارة الصحة ومراكزها الصحية ومكتب منظمة الصحة العالمية باليمن في كافة المحافظات المحررة أي إصابة بالفيروس حتى اللحظة.
وقال الإرياني أن ‏هذه التصريحات اللامسئولة والادعاءات الخرقاء الصادرة عن زعيم المليشيا الحوثية تكشف مستوى السقوط الأخلاقي ومساعي المليشيا استثمار الجائحة العالمية ‎كورونا في سياق الصراع والتحشيد السياسي والعسكري والحرب النفسية على اليمنيين خدمة لمشروعهم الظلامي المستورد من ايران.
وكان زعيم الحوثيين تحدث في خطاب له اليوم الخميس عن حصوله على معلومات تفيد بإصابة 13 عسكريا بكورونا في صفوف الجيش بميدي، وهو ما نفاه وزير الاعلام.

│المصدر – الخبر

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إنتشار ادعاءات الإرياني الحوثي بميدي جماعة حول زعيم كورونا ينفي

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