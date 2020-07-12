أخبار نادي برشلونة

الإصابة تبعد غريزمان عن صفوف برشلونة

12 يوليو، 2020
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الإصابة تبعد غريزمان عن صفوف برشلونة

غريزمان يعاني من إصابة عضلية في فخذ الساق اليمنى

AFP

12 يوليو 2020

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، ان مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان تعرض لإصابة ستبعده عن صفوفه لفترة غير محددة، في مرحلة فاصلة من موسمه على الصعيدين المحلي والقاري.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان “أظهرت الفحوص صباح اليوم ان لاعب الفريق الأول انطوان غريزمان يعاني من إصابة عضلية في فخذ الساق اليمنى”، وانه “لن يكون متوافرا للتشكيلة في الفترة الراهنة، وتطور الإصابة سيحدد توافره”.

من جهتها، أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الى ان الإصابة ستبعد غريزمان عن المباراتين المتبقيتين لبرشلونة في الليغا هذا الموسم، وان الفريق يأمل بعودته لخوض إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الثامن من آب/أغسطس.

ويستضيف برشلونة نابولي الإيطالي في الإياب، بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.

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وكان غريزمان قد شارك مع فريقه في الفوز على المضيف بلد الوليد (1-صفر) السبت ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني وخرج  خلال استراحة الشوطين، ليحل بدلا منه الأوروغوياني لويس سواريز.

وبهذه النتيجة، تمكن برشلونة الثاني من تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر الى نقطة واحدة، قبل خوض النادي الملكي مباراته في هذه المرحلة بضيافة غرناطة الإثنين.

وسجل غريزمان 15 هدفا في 46 مباراة خاضها في مختلف المسابقات هذا الموسم مع برشلونة، وحسّن أداءه في الأسبوعين الماضيين، فسجل هدفا ضد فياريال (4-1) وصنع تمريرة حاسمة لهدف سواريز ضد اسبانيول (1-صفر)، بعد فترة من تراجع دوره في تشكيلة المدرب كيكي سيتيين.

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