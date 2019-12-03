“الإصلاح” في “تعز” ينعي إستشهاد العميد الحمادي ويطالب بالتحقيق في ملابسات الجريمة الغادرة

أصدر التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز، بيان نعي بإستشهاد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

وتضمن بيان النعي الذي الصادر اليوم، مطالبة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات إستشهاد العميد الركن عدنان الحمادي.

وهذا نص البيان كما ورد :

( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)

بنفوس محزونة وقلوب مكلومة ينعي التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز القائد الشهيد/ العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع الذي راح ضحية جريمة اغتيال غادرة وجبانه اهتزت لها تعز في وقت أشد ماتكون تعز خاصة واليمن عامة بحاجة إلى مثل هذا القائد الفذ والرجل الجسور.

والتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز وهو ينعي هذا القائد البطل فإنه يدرك أن خسارة مثل هذا القائد الشجاع العميد عدنان الحمادي ليست خسارة للواء 35 أو خسارة لمحافظة تعز، وإنما هي خساة للوطن كله.

لقد كان العميد الشهيد عدنان الحمادي من أوائل القادة العسكريين الرافضين والمتصدين لمشروع الحوثي ، ومن هنا كانت الخسارة جسيمة برجل انحاز للثورة والجمهورية، ووقف بشموخ ضد مليشيا الإمامة والكهنوت، وأبى بعزة الحر الأبي أن ينقاد لمليشيا الكهف والخرافة، وإنما وقف جنبا إلى جنب مع الشعب والوطن يذود عن مكاسبهما ويدافع عنهما.

إن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز وهو يعزي الشعب والوطن باستشهاد العميد عدنان الحمادي فإن أحدا لن ينسى له مواقفه في مواجهة الانقلابيين والتلاحم الميداني الذي جمع اللواء 35 والمقاومة الشعبية منذ اللحظات الأولى في مواجهة المشروع الظلامي للكهنوت.

وإزاء هذه الجريمة النكراء، فإننا نطالب فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات هذه الجريمة ومن يقف وراءها وإظهار نتائجها للشعب اليمني.

كما يتقدم التجمع اليمني للإصلاح بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد عدنان الحمادي سائلين الله له الرحمة وأن يتقبله في الشهداء ولأهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019م.