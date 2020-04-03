الإصلاح يستولي على الوظيفة العامة في محافظة البيضاء (أسماء)

@ البيضاء، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-03 20:57:21

أكد تكتل شعبي مستقل، الجمعة 3 أبريل/نيسان 2020م سيطرة حزب الإصلاح على الوظيفة العامة بمحافظة البيضاء.

وقال اتحاد أبناء البيضاء “المستقلين” إن حزب الإصلاح (الاسم المحلي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن) وحزب الرشاد يستحوذان على الوظيفة العامة بمحافظة البيضاء وإقصاء الآخرين.

ونشر الاتحاد قائمة بأسماء مديري العموم ومديري المكاتب التنفيذية والوكلاء والمستشارين وقادة الوحدات العسكرية والأمنية بمحافظة البيضاء من حزبي الإصلاح والرشاد.

وأضاف إن الحزبين لا يسمحان بحصول بقية أبناء المحافظة على الوظيفة على الرغم من أن منسوبي الحزبين لا يمثلون سوى 1٪ من إجمالي سكان المحافظة.

ووعد اتحاد أبناء البيضاء “المستقلين” بنشر قوائم أخرى لاحقاً بأسماء كبار موظفي المحافظة التي تؤكد استيلاء الإصلاح والرشاد على وظائف المحافظة.

وفي الوقت الذي رفض بعض مديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة المذكورين في القائمة انتسابهم للحزبين، قال القيادي في اتحاد أبناء البيضاء “المستقلين” علي الرصاص، إن القائمة بناءً على كشوف الإكراميات والرواتب التي حصلوا عليها ومن مصادرهم في حركة الإخوان.

١_ حزب الإصلاح / أحمد عبدالله الجرادي _ مدير عام المالية بالمحافظة

٢_ حزب الإصلاح / عارف علي العمري _ مدير عام الإعلام بالمحافظة

٣_ حزب الإصلاح / أحمد صالح الوحيشي _ مدير عام الشؤون القانونية

٤_ حزب الإصلاح / محمد عبدالله الوحيشي _ مدير عام الشؤون الاجتماعية

٥_ حزب الإصلاح / حسين محمد عبدويس _ مدير عام الواجبات

٦_ حزب الإصلاح / محمد أحمد الطالبي _ مدير عام مكتب التخطيط

٧_ حزب الرشاد / رشيد علي الحميقاني _ مدير عام الخدمة المدنية

٨_ حزب الإصلاح / مطلوب شرقة الحميقاني _ مدير عام مكتب التربية والتعليم

٩_ حزب الإصلاح / محمد عبدالله عثمان _ نائب مدير عام التربية والتعليم

١٠_ حزب الإصلاح / عبدالله عبدالقوي الحميقاني _ مدير عام الشباب والرياضة

١١_ حزب الإصلاح / محمد أحمد العبيدي _ نائب مدير الصندوق

١٢_ حزب الإصلاح / عبدالغني أحمد الهصيصي _ مدير عام مكتب الإحصاء

١٣_ حزب الإصلاح / علي حسين الشيابي _ مدير عام محكمة الاستئناف

١٤ _ حزب الإصلاح / محمد الخظر العبادي _ نائب مدير الأوقاف

١٥_ حزب الإصلاح / محمد عوض العواضي _ مدير إدارة محو الأمية

١٦_ حزب الإصلاح / صالح محمد السيقل – نائب مدير الثقافة

١٧_ حزب الإصلاح / صالح الحميقاني _ مدير عام حقوق الإنسان

١٨_ حزب الإصلاح / عبدالله سالم سمنه _ مدير مديرية مكيراس

١٩_ حزب الإصلاح / حسين محمد صالح الجروي _ مدير مديرية البيضاء

٢٠_ حزب الرشاد/ مسعد الصلاحي _ مدير مديرية ناطع

٢١ حزب الرشاد / احمد الحلو الخبزي _ مدير مديرية القريشية

٢٢ ناصر محمد العزاني / مدير مديرية الصومعة – مؤتمري سابقا متعاون مع الاخوان حالياً

٢٣ حزب الرشاد / حسين عامر التيسي _ مدير مديرية ولد ربيع

٢٤ سيف عبدالكريم أحمد العواضي _ مدير مديرية نعمان / مؤتمري سابقا وحاليا إصلاحي بسبب خالد أحمد وكيل المحافظة

٢٥ _ محمد صالح جار الله / مدير مديرية الملاجم – مؤتمري سابقا وإصلاح حالياً

٢٦ _ حزب الإصلاح / خالد احمد العواضي _ وكيل اول للمحافظة

٢٧ _ حزب الإصلاح / سنان محمد جرعون _ وكيل المحافظة لشؤون مديريات رداع

٢٨ حزب الرشاد /احمد محمد الوحيشي _ وكيل المحافظة

٢٩ _ حزب الرشاد / سليمان محمد الحميقاني _ وكيل المحافظة وممثل الرشاد في السلطة المحلية

٣٠_ حزب الرشاد / محمد خميس الحميقاني _ مستشار المحافظ

٣١_ حزب الإصلاح / حسين محمد طاهر الحميقاني _ مستشار المحافظ

٣٢ _ حزب الإصلاح / عمر العزاني – مستشار المحافظ

٣٣ _ حزب الإصلاح / عادل أحمد البرماني – مستشار المحافظ

٣٤_ حزب الإصلاح / مقبل أحمد العباهي – مستشار المحافظ

٣٥ _ حزب الإصلاح / احمد محمد الحداد _ مدير الأمن بالمحافظة

٣٦ _ حزب الإصلاح / علي محمد ناجي الفرزعي _ قائد قوات الأمن الخاصة فرع رداع

٣٧_ حزب الإصلاح / احمد حسين النقح _ قائد اللواء ١١٧

٣٨_ حزب الإصلاح / نضال علي الفرزعي _ نائب قائد القوات الخاصة

٣٩_ حزب الإصلاح / صالح سالم العمري _ مدير الاستخبارات العسكرية بالمحافظة

٤٠_ حزب الإصلاح / فيصل محمد الجوفي _ مدير امن رداع ونائب مدير امن المحافظة

٤١_ حزب الإصلاح / مبارك العباب _ مدير الامن السياسي

٤٢_ حزب الإصلاح / خالد صالح الصباحي _ قائد الامن الخاص فرع البيضاء

٤٣_ حزب الرشاد / محمد محمد المظفري _ قائد شرطة النجدة

٤٤_ حزب الإصلاح / علي محمد العبدلي _ رئيس عمليات محور البيضاء

٤٥_ حزب الإصلاح / احمد محمد الحداد _ رئيس العمليات المشتركة بالبيضاء

٤٦_ حزب الإصلاح / ابراهيم علي عبدربه العواضي _ مدير امن مديرية نعمان

٤٧_ حزب الإصلاح / عبدالمجيد عبدالقوي الطاهري _ مدير امن مديرية الطفة

٤٨_ حزب الإصلاح / علي سريب _ امين سر قلم محكمه الصومعه

٤٩_ حزب الإصلاح / مختار النقيب _ أمين سر قلم محكمة البيضاء

٥٠_ المرشد حقهم في جماعة الإخوان المسلمين.