المشهد اليمني

الإطاحة بعصابة تروج الحشيش والمخدرات في لحج

16 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

قامت قوات الحزام الأمني بضبط كمية من الحشيش والحبوب المخدرة بحوزة عدد من الاشخاص في احد المنازل بالمدينة الخضراء مديرية تبن محافظة لحج.

وبحسب عمليات قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، فإن قوة امنية تتبع قوات الطوارئ – بقطاع المدينة الخضراء تحركت فور تلقي البلاغ عن وجود عصابة تروّج للحشيش والمخدرات في احد المنازل.

وألقت قوة الطوارئ التابعة للحزام الأمني القبض على أفراد العصابة اثناء خروجهم من المنزل متلبسين وهم يمارسون الترويج والتجارة بالحشيش والمخدرات وبحوزتهم ما يقارب 2 كيلو حشيش وكمية من الحبوب المخدرة اضافة لسلاح آلي كلاشنكوف وقنبلتين يدوية.

وتتكون العصابة من 6 افراد وجميعهم ينتمون لمحافظات ومناطق مختلفة، حيث تم إيداعهم الحبس، وفتح تحقيقاً معهم إستعداداً لإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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الإطاحة الحشيش بعصابة تروج في لحج والمخدرات

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