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الإعصار يتسبب بخروج خدمة الكهرباء في محافظة مأرب

17 أبريل، 2020
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الإعصار يتسبب بخروج خدمة الكهرباء في محافظة مأرب

أعلنت إدارة الكهرباء في محافظة مارب، اليوم الخميس16أبريل ، إن الخدمة خرجت عن جميع المناطق جراء الإعصار الذي ضرب المحافظة أمس الأربعاء.
وقال مدير عام كهرباء مارب عبدالهادي الشبواني، “بسبب الإعصار الذي ضرب محافظة مارب يوم أمس، تضررت جميع الخطوط في جميع مديريات المحافظة وخرجت الخدمة عن جميع المناطق”.
وأوضح في منشور على حسابه في “فيس بوك”، أن الفرق نزلت بعد الإعصار مباشرة إلى الميدان إلى جميع الخطوط، مشيرا إلى أضرار كبيرة جدا يتم إصلاحها، مؤكدا أن بعض المناطق ضررها كبير.
وأشار إلى أن “الفرق الهندسية لا تزال إلى الآن في الميدان ويتم إصلاح باقي الخطوط”.
وشهدت محافظة مارب يوم أمس، لإعصار وأمطار غزيرة، ما تسبب بتدفق السيول بشكل غير مسبوق، ما أسفر عن دمار واسع في المنازل ومخيمات النازحين في مدينة مارب ومديريات المحافظة. خلفت دماراً واسعاً في عدد من المنازل ومخيمات النازحين في مدينة مارب ومحيطها.

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الإعصار الكهرباء بخروج خدمة في مأرب محافظة يتسبب

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