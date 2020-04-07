الإعلامي ياسر اليافعي يوجه دعوة للإعلاميين والنشطاء لتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا

دعا رئيس مؤسسة يافع نيوز للإعلام ” ياسر اليافعي ” كافة الإعلاميين النشطاء في الجنوب والشمال بضرورة ممارسة ضغط اعلامي وشعبي على كافة الأطراف المؤثرة في الساحة لوقف الحرب وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على اليمن خالي من الفيروس .وقال ” اليافعي ” في تسجيل نشره على صفحته على الفيسبوك ان دول العالم جميعها استنفرت جهودها لمواجهة المرض بعد ان ضرب كبريات الدول في العالم، وهذا بحد ذاته جرس انذار لكافة الأطراف باحترام ما تبقى من شعب ووقف القتال والحرب الإعلامية والتحريض لمواجهة فيروس كورونا .وأضاف اليافعي ان النظام الصحي في اليمن منهار والبلد تعيش وضع حرب ولا وجود دولة وهذا سوف يتسبب بكارثة اذا انتشر المرض لن يستطيع أي احد إيقافه لذلك لابد من توحيد الجهود قبل وصول الفيروس الى البلاد.وقال يجب على النشطاء والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثي الضغط اعلامياً لإجبار مليشيا الحوثي على وقف هجومها على مأرب والضالع وغيرها من المناطق، وكذلك اعلاميي ونشطاء الشرعية يجب عليهم وقف فالتحريض على الأطراف المعارضة لها، وتشجيع الفاسدين، وايضاً اعلاميي الانتقالي والمؤيدين له يجب عليهم الضغط على قيادتهم للحفاظ على عدن وباقي المحافظات خالية من فيورس كورونا ووقف الهجوم الإعلامي على الاخرين في صفحات مواقع التواصل والوسائل الإعلامية الأخرى .كما ناشد جميع النشطاء والإعلاميين بالضغط على المجتمع الدولي بما فيهم المبعوث الدولي مارتن جريفت للضغط على جميع الأطراف لوقف القتال