الإعلان رسمياً عن تسجيل إصابة بكورونا في تعز

@ تعز، نيوزيمن:

السياسية

2020-05-01 22:03:59

أعلنت لجنة الطوارئ الطبية العليا لمواجهة فيروس كورونا تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎كورونا هي الأولى في محافظة ‎تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر.

وقالت اللجنة، على حسابها في تويتر، إن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض.

وكانت فرق الترصد الوبائي نقلت أمس مواطناً من منزله في حي سوق المركزي بتعز إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.