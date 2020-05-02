الإعلان عن تسجيل حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا في الضالع

اعلنت السلطات الصحية بمحافظة الضالع(جنوب اليمن) انها رصدت حالة اشتباه مصابة بفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظة الضالع نقلا عن السلطات الصحية، إن المصاب اخضع للعلاج باحد المستوصفات الصحية قبل ان يتم نقله الى عدن.

وفي توضيح للسلطة المحلية حول الواقعة اكدت انه تم التواصل مع عمليات المحافظة وتم التاكيد على ان الحاله مشتبه اصابتها بكورونا، وتم نقلها الى مستشفى النصر العام ثم الى المحجر الصحي في حكولة ، وبعد إجراء اللازم تم احالة الحالة الى المحجر الصحي في العاصمة عدن حيث قام أهل المشتبه به باسعافه الى عدن.

وحسب المكتب الإعلامي فإن فريق الاستجابة بمديرية الحصين يعمل حاليا باتخاذ الإجراءات المطلوبة مع من خالطهم المشتبهة به، فيما يقوم مكتب الصحة بالتواصل مع مرافقي المشتبه وتحويله الى المحجر الصحي عدن.