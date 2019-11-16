الإعلان عن حجم الايرادات الجمركية في تعز خلال منذ يونيو الماضي

كشف مديرعام مصلحة جمارك بمحافظة تعز مكين حسن الشميري أن حجم إيرادات المصلحة منذ بداية استئناف العمل بالفرع في منتصف يونيو من العام الجاري 2019 حتى الشهر الجاري، بلغ مائة وسبعين مليون ريال.

وأضاف الشميري في حديث صحفي، أن فرع الجمارك بتعز قام خلال هذه الفترة بترسيم مايقارب 500 سيارة، لافتاً إلى أنه تم توريد مبالغ كبيرة لخزينة الدولة عبر آلية مرنة وشفافة حسب قوله.

وأشار الشميري إلى أن بقاء ميناء المخا ومطار تعز خارج سيطرة الدولة يحرم تعز من إيرادات تقدر بمليارات، لافتاً إلى أن إيرادات الجمارك تعتمد بدرجة أساسية على الميناء والمطار و البضائع والواردات المختلفة التي تأتي عبرهما.

يشار إلى أن كل المؤسسات الإيرادية في محافظة تعز توقفت عن العمل منذ اندلاع الحرب عام 2015م وظلت غير مفعلة حتى بعد سيطرة الحكومة على مختلف مناطق المحافظة.