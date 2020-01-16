الإعلان عن موعد تنفيذ الوقفة التضامنية مع الرئيس علي ناصر محمد

أعلنت اللجنة المنظمة للحملة الشعبية للتضامن مع الرئيس الأسبق علي ناصر محمد, عن موعد أولى خطواتها التصعيدية وهي تنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة بعدن.

وصرح الإعلامي “هشام الحاج” رئيس الحملة الشعبية بأن أولى خطواتها التصعيدية تنفيذ وقفة احتجاجية سيحضرها عدد كبير من النشطاء السياسيين والرياضيين والمثقفين وجمع غفير من المواطنين ومحبي الرئيس الأسبق علي ناصر محمد.

وكشف “الحاج” عن موعد الوقفة الاحتجاجية ومكان تنفيذها وموقع تجمع المشاركين فيها, حيث قال : الوقفة ستنفذ صباح يوم غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف أمام مبنى ديوان المحافظة, وستكون نقطة التجمع أمام محطة الهاشمي للبترول في مديرية الشيخ عثمان.

وأشار إلى انهم في صدد تنظيم وقفات اخرى سيتم تنفيذها أمام الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية ومجلس رئاسة الوزراء بالعاصمة عدن.

وأوضح “الحاج” بأن الحملة شعبية ومجتمعية وليست ممولة أو مدفوعة من قبل أي جهة سياسية أو حزبية , وإن الحملة انطلقت من باب رد الجميل وتبادل الوفاء لأحد أبرز الهامات الوطنية الجنوبية.

ودعا الحاج جميع شرائح المجتمع للحضور والمشاركة معهم في الوقفة التضامنية والاحتجاجية صباح يوم غدا الخميس.