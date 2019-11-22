الموقع بوست

الإعلان عن وصول سفينتان نفطيتان إلى ميناء الحديدة

الموقع بوست الموقع بوست منذ دقيقتين
0 أقل من دقيقة
الإعلان عن وصول سفينتان نفطيتان إلى ميناء الحديدة

الإعلان عن وصول سفينتان نفطيتان إلى ميناء الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي اليوم الجمعة، وصول سفينتي مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها غربي اليمن.

وقالت شركة النفط التابعة للحوثيين، في بيان نشرته على حسابه الرسمي على الفيسبوك، إن سفينتين محملتين بالمشتقات النفطية وصلت إلى ميناء الحديدة صباح الجمعة.

🔴 بـيـان هـام وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة صباح يومنا هذا الجمعه الموافق 22 نوفمبر 2019م السفن التالية: – 1- السفينة…

Posted by Yemen Petroleum Company on Thursday, November 21, 2019

وأوضح البيان أن السفينة “سوزيت” دخلت الميناء محملة بـ40 ألفا و473 طنا من مادة الديزل (سولار)، بعد أن تم احتجازها عرض البحر من قبل التحالف لمدة 47 يوما.

كما دخلت السفينة “ديستيا بوشتي” محملة بـ21 ألفا و22 طنا من البنزين، بعد احتجازها في عرض البحر من قبل التحالف لمدة 18 يوما.

واتهمت شركة النفط التابعة للحوثيين، التحالف العربي باستمرار احتجاز 4 سفن نفطية أخرى ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.

وبحسب البيان فقد وجهت شركة النفط، المختصين بسرعة الترتيب لدخول السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة وإجراء الفحص المختبري للكمية المحملة عليها وبدء عملية التفريغ في حال مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وفي مطلع نوفمبر الحالي، أعلنت الحكومة اليمنية السماح  بدخول أربع سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة للتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين أزمة في المشتقات النفطية، بعد إصدار الحكومة اليمنية قرارا أواخر يونيو/ حزيران الماضي بضرورة توريد رسوم جمارك وضرائب شحنات المشتقات النفطية إلى البنك المركزي في عدن.



تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
إلى الإعلان الحديدة سفينتان عن ميناء نفطيتان وصول
الموقع بوست

الموقع بوست

مقالات ذات صلة

Photo of الضالع .. الجيش يصد هجوم للحوثيين في قعطبة

الضالع .. الجيش يصد هجوم للحوثيين في قعطبة

منذ 54 دقيقة
Photo of عودة الحكومة إلى عدن: مواقف متذبذبة وترقب حذر للمستقبل

عودة الحكومة إلى عدن: مواقف متذبذبة وترقب حذر للمستقبل

منذ 5 ساعات
Photo of منظمة "أطباء العالم" تندد بنقص مياه الشفة في اليمن

منظمة "أطباء العالم" تندد بنقص مياه الشفة في اليمن

منذ 5 ساعات
Photo of اللجنة النقابية الصحفية تدين التحريض ضد مدير "سبأ" نقيب الصحفيين بعدن وتدعو الأمن تحمل المسؤولية

اللجنة النقابية الصحفية تدين التحريض ضد مدير "سبأ" نقيب الصحفيين بعدن وتدعو الأمن تحمل المسؤولية

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق