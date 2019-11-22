الإعلان عن وصول سفينتان نفطيتان إلى ميناء الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي اليوم الجمعة، وصول سفينتي مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها غربي اليمن.

وقالت شركة النفط التابعة للحوثيين، في بيان نشرته على حسابه الرسمي على الفيسبوك، إن سفينتين محملتين بالمشتقات النفطية وصلت إلى ميناء الحديدة صباح الجمعة.

🔴 بـيـان هـام وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة صباح يومنا هذا الجمعه الموافق 22 نوفمبر 2019م السفن التالية: – 1- السفينة… Posted by Yemen Petroleum Company on Thursday, November 21, 2019

وأوضح البيان أن السفينة “سوزيت” دخلت الميناء محملة بـ40 ألفا و473 طنا من مادة الديزل (سولار)، بعد أن تم احتجازها عرض البحر من قبل التحالف لمدة 47 يوما.

كما دخلت السفينة “ديستيا بوشتي” محملة بـ21 ألفا و22 طنا من البنزين، بعد احتجازها في عرض البحر من قبل التحالف لمدة 18 يوما.

واتهمت شركة النفط التابعة للحوثيين، التحالف العربي باستمرار احتجاز 4 سفن نفطية أخرى ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.

وبحسب البيان فقد وجهت شركة النفط، المختصين بسرعة الترتيب لدخول السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة وإجراء الفحص المختبري للكمية المحملة عليها وبدء عملية التفريغ في حال مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وفي مطلع نوفمبر الحالي، أعلنت الحكومة اليمنية السماح بدخول أربع سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة للتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين أزمة في المشتقات النفطية، بعد إصدار الحكومة اليمنية قرارا أواخر يونيو/ حزيران الماضي بضرورة توريد رسوم جمارك وضرائب شحنات المشتقات النفطية إلى البنك المركزي في عدن.





