عدن تايم

الإغتيالات .. مؤشر خطير لما هو قادم!

8 ديسمبر، 2019
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يبدو أن الإغتيالات تزداد وبوتيرة متسارعة في عدن وبصورة غير مسبوقة ومن بين أهدافها إرباك المشهد وخلط الأوراق تمهيدا لفوضى شامله تسهل عملية تنفيذ المخطط الإجرامي المعد سلفا والمتفق عليه بين القوى والاطراف المعادية للجنوب ومشروعه الوطني ؛ لذلك فإن المسؤولية تقتضي من الجميع رفع اليقظة ومغادرة الوسائل التقليدية في مواجهة الجريمة وإتخاذ تدابير وإجراءات وتدابير عاجلة وفعالة وشاملة :

سياسيا وأمنيا وعسكريا وقانونيا وإجتماعيا؛ تستجيب لطبيعة اللحظة وتحدياتها وقبل فوات الآوان !

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الإغتيالات خطير قادم لما مؤشر هو

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