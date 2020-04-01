المندب نيوز

الإفراج عن أكثر من 200 سجين بمراكز الاحتجاز والتوقيف في ساحل حضرموت

1 أبريل، 2020
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الإفراج عن أكثر من 200 سجين بمراكز الاحتجاز والتوقيف في ساحل حضرموت

المكلا (المندب نيوز) التوجيه المعنوي

أفرج صباح اليوم الأربعاء بمدينة المكلا، عن أكثر من 200 سجين ضمن المودوعين في مصلحة التأهيل والإصلاح فرع حضرموت، ومراكز الاحتجاز والتوقيف في مديريات أمن وشرطة ساحل حضرموت، وذلك بتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور علي الأعوش، ورئيس النيابة العامة بحضرموت القاضي شاكر بُنش، ونظراً لوباء فيروس كورونا.
وخلال الإفراج حث العميد التميمي جميع النزلاء الذين سيفرج عنهم؛ على عدم تكرار الخطأ وأن يفيدوا مجتمعهم ويكونوا صالحين، مشيراً بأنه سيتم إخضاع جميع النزلاء ممن سيفرج عنهم على المركز الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بوباء كورونا أو أي مرض غيره.
حضر الإفراج وكيل نيابة غرب المكلا القاضي قني الجريدي، ووكيل نيابة شرق المكلا القاضي رضوان لكمح، ونائب مدير إدارة البحث العام المقدم رياض العكبري.

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