الإفراج عن 43 سجيناً في شبوة كإجراء وقائي من فيروس كورونا

أفرجت السلطات المحلية بمحافظة شبوة عن 43 سجيناً، ضمن الاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت اللجنة التي شكلها محافظة شبوة محمد صالح بن عديو لدراسة أوضاع السجناء في المحافظة، إنها أفرجت مساء اليوم عن 43 سجيناً وذلك بعد تدارس وضعهم مع رئيس النيابة في المحافظة.

وأقرت اللجنة والنيابة الإفراج عن من أمضو ثلاثة أرباع من مدة العقوبة وكذلك عن أصحاب القضايا التي لا تشكل خطراً على السلم الاجتماعي والأمن بعد إحضارهم الضمانات التجارية.

و تواصل اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع السجناء بمتابعة ودراسة ملفات السجناء الآخرين سواء في عاصمة المحافظة أو في المديريات للإفراج عن من تنطبق عليه منهم المعايير المحددة من قبل اللجنة ورئيس النيابة في المحافظة.