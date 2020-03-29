الإفراج عن 43 نزيلا لمنع تفشي كورونا في شبوة وإجراءات مماثلة في المهرة

أعلن محافظ شبوة محمد صالح بن عديوالإفراج عن 43 سجينا ضمن إجراءات احترازية لتفادي تفشي وباء “كورونا” في السجون.

وقال بن عديو، عبر صفحته على فيسبوك، إن اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع السجناء في المحافظة أفرجت عن 43 سجينا، وستدرس ملفات أخرى.

وبحسب المحافظ، فإن الإفراج شمل السجناء الذين أمضوا 3 أرباع مدة العقوبة إضافة إلى سجناء من ذوي القضايا التي لا تشكل خطرا على السلم الاجتماعي والأمن.

وفي السياق ذاته، وجه محافظ المهرة محمد بن ياسر، محكمة الاستئناف بالمحافظة بحصر السجناء المعسرين (المحبوسين بسبب ديون مادية) وذي القضايا غير الجسيمة التي لا تمس الصالح العام، تمهيدا للإفراج عنهم، معلنا التكفل بسداد ديونهم.

والاثنين الماضي، أعلنت السلطات بمحافظة حضرموت، الإفراج المشروط عن 83 سجينا لتفادي تفشي “كورونا” بالسجون.