صحيفة الأيام

الإفراج عن 49 سجينا بالمهرة

31 مارس، 2020
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أفرجت النيابة العامة في محافظة المهرة، أمس الأول، عن 49 سجيناً من الذين قضوا ثلثي المدة المقررة في الأحكام الصادرة بحقهم، لتخفيف الازدحام بين نزلاء السجن، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن السلطة المحلية في المحافظة أعلنت تكفلها بدفع المبالغ المالية عن المفرج عنهم من السجناء على ذمة القضايا الخاصة، بإجمالي مبلغ 17 مليون ريال يمني.

وجرت عملية الإفراج عن السجناء بحضور رئيس نيابة استئناف بمحافظة المهرة القاضي إبراهيم بن زين وأعضاء النيابة.

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