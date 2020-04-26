المشهد العربي

الإمارات اليوم: القوات الجنوبية تطرد الحوثيين من مواقع استراتيجية

26 أبريل، 2020
0

أكدت صحيفة “الإمارات اليوم” استمرار خروقات مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، لمبادرة التحالف العربي وقف إطلاق النار رغم تمديدها لمدة شهر إضافي.

أبرزت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن المليشيا الإرهابية تكبدت خسائر فادحة خلال محاولات تسلل فاشلة في جبهات مختلفة.

ونقلت “الإمارات اليوم” عن مصادر عسكرية في القوات الجنوبية بلواء الأماجد، أنها تمكنت من السيطرة على أعلى قمة في جبهة ثرة في مديرية مكيراس، والتي تضم غرفة عمليات واتصالات المليشيا العسكرية.

وأوضحت أن أهمية السيطرة على أعلى جبل ثرة، تكمن في تأمين قرى ومناطق لودر ومواقع تمركز القوات الجنوبية من القصف المتكرر والعشوائي الذي تشنه مليشيات الحوثي بشكل يومي.

ولفتت الصحيفة إلى تجدّد المعارك بين القوات الجنوبية والمليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في جبهات شمال وغرب مديرية قعطبة.

وأكدت، نقلا عن مصادر عسكرية، سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، ولم تتمكن عناصرهم من سحب جثثهم من شعاب المنطقة.

وحذرت الصحيفة من استمرار المليشيا الحوثية في خروقاتها للهدنة في الساحل الغربي، مشيرة إلى أنها قصفت مواقع عدة جنوب مديرية التحيتا، مستخدمة قذائف الهاون ونيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف. كما استهدفت المليشيا مدينة حيس جنوب الحديدة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، وطالت الهجمات عددا من المزارع.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استراتيجية الإمارات الجنوبية الحوثيين القوات اليوم تطرد من مواقع

إقرا أيضا

Photo of بن فريد عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب: سنمضي معًا مهما كانت الصعاب

بن فريد عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب: سنمضي معًا مهما كانت الصعاب

26 أبريل، 2020
Photo of مسام ينتزع 671 لغماً حوثياً في أسبوع

مسام ينتزع 671 لغماً حوثياً في أسبوع

26 أبريل، 2020
Photo of أمجد طه: عدن مقبرة الإرهاب

أمجد طه: عدن مقبرة الإرهاب

26 أبريل، 2020
Photo of في أول أيام الإدارة الذاتية..ننشر أسعار الفواكه والخضروات بالعاصمة عدن

في أول أيام الإدارة الذاتية..ننشر أسعار الفواكه والخضروات بالعاصمة عدن

26 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق