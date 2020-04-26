الإمارات اليوم: القوات الجنوبية تطرد الحوثيين من مواقع استراتيجية

أكدت صحيفة “الإمارات اليوم” استمرار خروقات مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، لمبادرة التحالف العربي وقف إطلاق النار رغم تمديدها لمدة شهر إضافي.

أبرزت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن المليشيا الإرهابية تكبدت خسائر فادحة خلال محاولات تسلل فاشلة في جبهات مختلفة.

ونقلت “الإمارات اليوم” عن مصادر عسكرية في القوات الجنوبية بلواء الأماجد، أنها تمكنت من السيطرة على أعلى قمة في جبهة ثرة في مديرية مكيراس، والتي تضم غرفة عمليات واتصالات المليشيا العسكرية.

وأوضحت أن أهمية السيطرة على أعلى جبل ثرة، تكمن في تأمين قرى ومناطق لودر ومواقع تمركز القوات الجنوبية من القصف المتكرر والعشوائي الذي تشنه مليشيات الحوثي بشكل يومي.

ولفتت الصحيفة إلى تجدّد المعارك بين القوات الجنوبية والمليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في جبهات شمال وغرب مديرية قعطبة.

وأكدت، نقلا عن مصادر عسكرية، سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، ولم تتمكن عناصرهم من سحب جثثهم من شعاب المنطقة.

وحذرت الصحيفة من استمرار المليشيا الحوثية في خروقاتها للهدنة في الساحل الغربي، مشيرة إلى أنها قصفت مواقع عدة جنوب مديرية التحيتا، مستخدمة قذائف الهاون ونيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف. كما استهدفت المليشيا مدينة حيس جنوب الحديدة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، وطالت الهجمات عددا من المزارع.