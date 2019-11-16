المشهد العربي

الإمارات اليوم تسلط الضوء على تحركات مليشيا الحوثي في جبهات تعز

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 34 دقيقة
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سلطت صحيفة “الإمارات اليوم”، الضوء على آخر المستجدات الميدانية بجبهات تعز، لافتةً إلى أن المليشيات الحوثية تواصل إرسال تعزيزات وأسلحة ثقيلة باتجاه جبهات تعز المختلفة في إطار خطتها لشن هجمات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحيفة إن المليشيات عززت وجودها في شارع الستين الذي يعد الشريان الحيوي لعناصرها، وكذلك جبهاتها الممتدة من إب حتى مناطق غرب تعز في البرح.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن المليشيات تواصل مخططها لاختراق المواقع العسكرية في جبهات كلابة والتشريفات والقصر شرق المدينة، وكذلك في حذران ومحيط الدفاع الجوي في شمال وغرب المدينة.

ولفتت إلى أن تلك التعزيزات تواصلت بقوة خلال الأيام الماضية وسط محاولات من الخطوط الأمامية للمليشيات تغطيتها بقصف بعض المناطق المدنية.

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المشهد العربي

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