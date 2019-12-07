4 مايو

الإمارات تدخل موسوعة جينيس بأطول علم في العالم

7 ديسمبر، 2019
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عرب وعالم

الجمعة – 06 ديسمبر 2019 – الساعة 05:30 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص

دخلت دولة الإمارات من جديد، موسوعة “جينيس”، بعد أن حققت رقمين قياسيين، من خلال القيادة العامة لشرطة دبى، وهما “أطول عَلَم في العالم”، و”أكثر عدد من الأشخاص يحملون عَلَماً”، حيث بلغ طول العَلَم 2020 متراً، وشارك في حمله 5000 شخص من 58 جنسية في العالم.
وتسلم مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب لشرطة دبى وعدد من القيادات، من المُحكم الرسمى فى مؤسسة “جينيس” شيفلي ميشرا، شهادتي تحطيم الرقمين القياسيين بعد انتهاء الحدث الذى تم تنظيمه في أكاديمية شرطة دبى.


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الإمارات العالم بأطول تدخل جينيس علم في موسوعة

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