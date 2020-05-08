اليمن العربي

الإمارات تدعم عدن بـ120 طنا من الإمدادات الطبية

8 مايو، 2020
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أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خمس طائرات تحمل 120 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى العاصمة عدن، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وسيستفيد من المساعدات الإماراتية التي تتضمن معدات اختبار وأجهزة طبية وإمدادات غذائية، نحو 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في عدن لدعم جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

والأربعاء الماضي، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 1220 سلة غذائية تزن 52 طنا و216 كيلوجراما من “المير الرمضاني” على أهالي مرضى السرطان والعاملين في مراكز علاج المرض الخبيث بـ13 مديرية بساحل حضرموت في اليمن.

كما دعا وزير الصحة اليمنية، ناصر باعوم، الثلاثاء الماضي، السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، إلى فرض حظر تجوال في المدينة لمدة أسبوعين على الأقل، وذلك في أعقاب اكتشاف 15 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها حالتا وفاة.

وأشار باعوم، في بيان تلفزيوني، إلى أن ضرورة فرض حظر التجول “حتى تتمكن فرق الترصد الوبائي من القيام بعملها وحصر أي حالات اشتباه أو إصابات بفيروس كورونا الجديد”، مشددا على ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة لما فيه مصلحة الجميع.

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الإمارات الإمدادات الطبية بـ120 تدعم طنا عدن من

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