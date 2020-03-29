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الإمارات تدين استهداف الحوثيين للسعودية بصواريخ باليستية

29 مارس، 2020
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دانت دولة الإمارات بشدة اليوم الأحد، استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، منطقتي الرياض وجازان في السعودية بصاروخين باليستيين، واللذين اعترضتهما الدفاع الجوية في المملكة.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: عن ”تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها“.

وأكد البيان: أن ”أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات“، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وأشارت الوزارة إلى أن ”هذه الهجمات توضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي“، واعتبرته ”دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة“.

وقالت إن ”هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضًا وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)“.

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استهداف الإمارات الحوثيين باليستية بصواريخ تدين للسعودية

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