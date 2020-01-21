عدن تايم

الإمارات تدين هجوم مأرب وتعزي أهالي وذوي الضحايا

21 يناير، 2020
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عدن تايم / متابعات.

دانت الإمارات، الاثنين، “بشدة” الاعتداء الذي نفذته ميليشيات الحوثي، واستهدف مسجدا في محافظة مأرب اليمنية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى أثناء تأديتهم الصلاة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات “تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره، والذي يقوّض من فرص السلام والاستقرار والأمن.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جرّاء هذه الجريمة النكراء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

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