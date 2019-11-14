الإمارات تعلن مصرع أحد جنودها جنوبي السعودية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، مساء الأربعاء، مصرع أحد جنودها، جنوبي المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية (وام)، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت عن مصرع العريف طارق حسين البلوشي خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران (جنوبي السعودية)”.

وقالت إن ذلك “ضمن مشاركة القوات (الإماراتية) في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن”.

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في يوليو/تموز عزمها على خفض عديد قواتها في اليمن، مع تشديدها على أن جنودها لن يغادروا البلاد.

وقتل أكثر من 100 إماراتي في الحرب منذ أن تدخل التحالف في مارس آذار من عام 2015 في محاولة لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بعدما أطاح بها الحوثيون في أواخر عام 2014، حسب رويترز.

وتدعم الإمارات انفصاليين دخلوا في مواجهة عسكرية مع قوات الحكومة اليمنية، التي تساندها السعودية، منذ أغسطس/آب.