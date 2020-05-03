المندب نيوز

الإمارات تغيث أهالي الشحر بأكثر من 85 طنا من المواد الغذائية

3 مايو، 2020
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الإمارات تغيث أهالي الشحر بأكثر من 85 طنا من المواد الغذائية

الشحر (المندب نيوز) علي الجفري – تصوير: عبدالرحمن باحباره

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيّـرت الهيئة ثاني قافلة إغاثية من «المير الرمضاني» لأهالي مديرية الشحر في محافظة حضرموت اليمنية، تزامناً مع شهر رمضان المبارك بهدف التخفيف من معاناة أهالي المديرية، وتحسين ظروفهم المعيشية.

وتضمنت القافلة الإغاثية 2000 سلة غذائية تزن 85 طناً، و600 كيلوجرام من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، استهدفت 10 آلاف فرد من الأسر المحتاجة في مديرية الشحر بحضرموت.

ويأتي تسيير هذه القوافل الإغاثية تزامناً مع الشهر الفضيل، ضمن جهود دولة الإمارات واهتمامها بكافة المناسبات المختلفة، إلى جانب إطلاق حملة إفطار الصائم في الشوارع الرئيسية، وتوزيع الوجبات على الأسر المحتاجة في منازلها.

وقال حميد راشد الشامسي مستشار المساعدات الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن تسيير هذه القافلة الإغاثية يأتي في إطار توجيهات قيادة الدولة الرشيدة، بتوفير متطلبات شهر رمضان الفضيل، وإيصالها إلى الأسر في منازلها، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات والحفاظ على سلامة المواطنين اليمنيين.

وأكد الشامسي حرص هيئة الهلال الأحمر على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بشكل مستمر، لتصل إلى المواطنين اليمنيين المحتاجين لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وعبر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية؛ هيئة الهلال الأحمر، على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في شهر رمضان المبارك.

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