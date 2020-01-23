الإمارات تغيث أهالي حضرموت وشبوة بـ50 طنا من الأغذية

دعمت الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، أهالي محافظتي حضرموت وشبوة بقوافل إغاثية بنحو 50 طنا من الأغذية، في إطار جهودها الإنسانية لمساعدة الأشقاء في اليمن، والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

ووزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي 400 سلة غذائية تزن 33 طنا و128 كيلوجراما على 2050 فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق قصيعر والحافة وعسد الفاية وسرار بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت.

كما وزع 200 سلة غذائية تزن 16 طنا استهدفت 1400 فرد من الأسر المحتاجة والفقيرة وذوي الدخل المحدود في مدينة حبان القديمة في مديرية حبان بمحافظة شبوة.

تأتي هذه المساعدات مع دخول العام الجديد 2020؛ إذ تسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمواصلة جهودها المبذولة للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية، تجسيدا للنهج الإنساني الذي تتبعه الإمارات في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وأعرب العقيد صالح حسن العمقي، مدير عام مديرية الريدة وقصيعر، عن تقديره لدولة الإمارات وفريقها الموجود على الأرض “الذي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة، وحرصه على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة”.

وعبّر المستفيدون من القوافل الإغاثية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على دعمها المتواصل لمختلف المحافظات اليمنية المحررة، استمرارا لنهج الخير والعطاء المتأصل في نفوس أبناء زايد الأوفياء.

وبلغ عدد السلال الغذائية التي وزعها الهلال الأحمر الإماراتي منذ بداية العام الجديد 2020 نحو 1210 سلال تزن 97 طنا و768 كيلوجراما، استهدفت 6 آلاف و50 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

بينما بلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية 2020 في محافظة شبوة 510 سلال، استهدفت 3 آلاف و570 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة بمعدل 42 طنا.