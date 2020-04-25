الإمارات تقدم 171 طناً من المساعدات الغذائية في حضرموت



عدن تايم – المكلا:

قدمت دولة الإمارات 4000 سلة غذائية تزن 171 طناً و200 كيلو غرام من المساعدات والمواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية للأسر غير القادرة بمديرية الشحر، في حضرموت .

جاء ذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك للتخفيف من معاناتها وتحسين ظروفها المعيشية بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.

وسيرت “هيئة الهلال الأحمر الإماراتي” أمس قافلة إغاثية من “المير الرمضاني” ستوزع على مرحلتين بواقع ألفي سلة في كل مرحلة يستفيد منها 20 ألفاً من الأسر غير القادرة بمديرية الشحر.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت حميد راشد الشامسي، خلال عملية تدشين القافلة، إن هذه القافلة الإغاثية تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير متطلبات شهر رمضان الفضيل وإيصالها إلى الأسر في منازلهم و ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات والحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الظرف الاستثنائي.

وأكد الشامسي حرص الهيئة على استمرار تنفيذ المشاريع الإنسانية لتصل إلى كل المواطنين اليمنيين غير القادرين في ظل الظروف التي تمر بها بلادهم.

من جانبه، تقدم وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية محمد أحمد العمودي، بجزيل الشكر والتقدير لدولة الامارات العربية المتحدة على هذه الجهود الإنسانية التي تقوم بها في حضرموت.

وأشاد بجهود الذراع الإنسانية لدولة الإمارات هيئة الهلال الأحمر التي تواصل مشاريعها الإنسانية وأعمالها الإغاثية ليس في حضرموت فقط وإنما على اتساع اليمن، فيما ثمن مدير عام مديرية الشحر أمين سعيد بارزيق جهود دولة الإمارات وسرعة استجابتها بتسيير هذه القافلة الإغاثية لأهالي مديرية الشحر فى الشهر الفضيل.

من ناحيتها، عبرت الأسر المستفيدة عن شكرها لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدة أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب وسط معاناتها وحاجتها الماسة لمختلف المساعدات خاصة الغذائية منها.