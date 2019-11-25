الإمارات تقدم 22 مليار درهم لليمن خلال 4 سنوات

قدمت دولة الإمارات في إطار جهودها لتخفيف معاناة اليمنيين، 367 مليون درهم لدعم خطة الأمم المتحدة الانسانية في اليمن للعام 2019، ليصل حجم المساعدات التي قدمتها الإمارات في أربع سنوات إلى أكثر من 22 مليار درهم.

ووقعت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مذكرة تفاهم لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2019، ووقعها عن الأمم المتحدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.

وأكدت الهاشمي، أن “هذا التمويل هو جزء من وفاء الإمارات بتعهداتها لدعم جهود الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للوصول للفئات الأكثر حاجة للمساعدة وخاصة من النساء الأطفال”.

من جانبه، أشاد لوكوك بالدعم السخي الذي تقدمه الإمارات، لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019 لليمن، مشيراً إلى أن “هذه المساهمة وفرت شريان الحياة لملايين اليمنيين”.

وستغطي المساهمة القطاعات الإنسانية استناداً إلى تقييمات الاحتياجات في توفير الرعاية الصحية لليمنيين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال، والحد من انتشار الكوليرا عبر تزويد الأمهات والأطفال بمياه نظيفة لمكافحة سوء التغذية، وذلك من خلال منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.