المندب نيوز

الإمارات تقدم 367 مليون درهم للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019

المندب نيوز المندب نيوز منذ 33 دقيقة
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الإمارات تقدم 367 مليون درهم للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019

المكلا (المندب نيوز) وام

قدمت دولة الإمارات في إطار جهودها لتخفيف معاناة الأشقاء اليمنيين، مبلغ 367 مليون درهم / 100 مليون دولار أمريكي /، لدعم خطة الأمم المتحدة الانسانية في اليمن للعام 2019، ليصل حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات في أربع سنوات إلى أكثر من 22 مليار درهم / 6 مليارات دولار أمريكي/.

ووقعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في هذا الصدد مذكرة تفاهم لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2019، ووقعها عن الأمم المتحدة السيد مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ .

وأكدت معاليها أن هذا التمويل هو جزء من وفاء دولة الإمارات بتعهداتها لدعم جهود الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للوصول للفئات الأكثر حاجة للمساعدة وخاصة من النساء الأطفال.

من جانبه أشاد لوكوك بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات، لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019 لليمن، مشيرا إلى أن هذه المساهمة وفرت شريان الحياة لملايين اليمنيين.

وستغطي المساهمة القطاعات الإنسانية استناداً إلى تقييمات الاحتياجات في توفير الرعاية الصحية لليمنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال، والحد من انتشار الكوليرا عبر تزويد الأمهات والأطفال بمياه نظيفة لمكافحة سوء التغذية، وذلك من خلال منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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المندب نيوز

المندب نيوز

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