الإمارات تقفز 26 مرتبة عالمياً في هذا المجال

المصدر / وام



قفزت دولة الإمارات 23 مركزاً، لتصل إلى المرتبة 26 عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، واحتلت المركز الأول عربياً، ضمن هذا التقرير السنوي العالمي.

وحققت الإمارات هذا الإنجاز العالمي خلال 4 أعوام فقط من إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين؛ حيث كانت في المرتبة 49 عالمياً، عام 2015، ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء المجلس كأول جهة اتحادية حكومية من نوعها في العالم لتعزيز التوازن بين الجنسين، وحدّد هدفاً للمجلس بالعمل على الارتقاء بمرتبة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم، عام 2021، وفق “وام”.

وقالت رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: إنّ تقدّم الإمارات لهذا الترتيب العالمي في وقت قياسي هو “ثمرة لدعم القيادة الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية لتعزيز المسيرة الداعمة للمرأة منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ترسّخ التوازن ليكون ثقافة مؤسسية ونهجاً مستداماً على كافة الصعد، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي كلّ القطاعات والمجالات، مدعومة بتشريعات وقوانين وسياسات تترجم دستور الدولة الذي ينصّ على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع”.

وأضافت الشيخة: “مبادرات القيادة الرشيدة تكللت برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد الأعضاء، كما أطلق مجلس الوزراء، حزمة من المبادرات والسياسات الداعمة للمرأة وترسيخ التوازن في جميع المجالات، وتم تكليف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتنفيذ عدد منها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وقد أسهمت جميعها في إحداث نقلة نوعية بملف التوازن بين الجنسين”.

ويعدّ تقرير المساواة بين الجنسين، الذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهم مؤشر عالمي في مجال التوازن بين الجنسين، ويقيس أوجه التوازن في ثلاثة جوانب مهمّة للتنمية البشرية، هي: الصحة والتمكين والعمل، ويصنف البلدان باستخدام عدة مؤشرات، هي: نسبة وفيات الأمهات، ومعدل مواليد المراهقات، ونسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي – إناث، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي – ذكور، ونسبة المشاركة في القوى العاملة – إناث، ونسبة المشاركة في القوى العاملة – ذكور.

