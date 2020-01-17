الإمارات تواصل جهودها بمساعدة المدنيين وتمكينهم من مواجهة اعباء الحرب

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، جهودها الإغاثية التي تستهدف مساعدة المدنيين وتمكينهم من مواجهة الأعباء الناجمة عن الحرب العبثية أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014.

ففي جهود جديدة، سيَّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة متنقلة إلى منطقتي “الكدحة – نوبة العامر” التابعة لمديرية المخا بمحافظة تعز في الساحل الغربي، تلبية لنداء استغاثة وجهه أعيان وأهالي المنطقة بعد معاودة انتشار الحميات وحمى الضنك.

ولبَّى الفريق الطبي نداء استغاثة أهالي مناطق الكدحة ونوبة عامر، وتوجهت العيادة الطبية المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي، الأيام الأخيرة، لمعالجة المرضى المصابين بمرض حمى الضنك.

واستقبلت العيادة الطبية أكثر من 200 حالة مصابة بالضنك والملاريا والحميات، كما تمّت معاينة جميع الحالات المرضية المصابة وتقديم العلاجات المجانية لهم.

وعبّر الأهالي عن سعادتهم وشكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على المبادرات الإنسانية ووصول العيادة المتنقلة إلى مناطقهم بعد نداء الاستغاثة الذي وُجِّه للهيئة.

وأكد الأهالي أنّ وصول العيادة المتنقلة خفف المعاناة عن كاهلهم، باعتبار مناطقهم بعيدة عن مركز المديرية فضلاً عن الحالة المادية الصعبة لمعظم أهالي تلك المناطق.

هذه الجهود الإغاثية تنضم إلى سلسلة طويلة من المساعدات التي قدّمتها أبو ظبي على مدار السنوات الماضية، في وقتٍ تعرَّضت فيه أبو ظبي لحملات تشويه ممنهجة من حكومة الشرعية، المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني.

ومؤخرًا، أشاد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بدور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن.

وقال لوكوك، في بيان له: “شكراً لكبار المانحين على مساهماتهم في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن: المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة”.

الإشادة الدولية بالجهود الإغاثية المقدمة من السعودية والإمارات تأتي بعدما قدّم البلدان كثيرًا من المساعدات على مدار السنوات الماضية، بعدما خلّفت الحرب العبثية الحوثية أوضاعًا إنسانية شديدة البشاعة.

وإلى جانب السعودية، فقد قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودًا إغاثية هائلة على مدار سنوات الحرب، وقد كشفت تقارير رسمية سابقة أنّ حجم المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن من أبريل 2015 إلى يونيو 2019 بلغ نحو 20.57 مليار درهم “5,59 مليار دولار”.

ووزِّعت هذه المساعدات، على العديد من القطاعات الخدمية والإنسانية والصحية والتعليمية والإنشائية استفاد منها 17.2 مليون شخص يتوزعون على 12 محافظة.

وخُصِّصت 66% من هذه المساعدات للمشروعات التنموية، و34% للمساعدات الإنسانية، وكان من بين المستفيدين 11.2 مليون طفل و3.3 ملايين امرأة.

ورأى مراقبون أنّ تلقي الإمارات إشادة أممية كونها بين أكبر المانحين لتقديم المساعدات الإغاثية لليمن عكس حرص أبو ظبي على توفير أفضل سبل المعيشة ونجدة الأهالي بالمعونات.