«الإمتياز للخرسانة» تنظم الى صدارة الشركات المشاركة والراعية لـ«مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات»

نظمت اليوم مجموعة الحاج علي أبو بكر السليماني زيارة لفريق «مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض» وذلك إلى مقرها الكائن في «مدينة عدن – منطقة البساتين».

وأطلع فريق المؤسسة التي تقوم بالاعداد والتحضير لاقامة «مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات» بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية والهيئة العامة للاستثمار بعدن على مشاريع شركة الإمتياز للخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتيه وعلى أعمال البناء والإنتاج وزارا أقسام مصنع شركة الإمتياز.

وخلال جولة الفريق في مرافق شركة الإمتياز للخرسانة .. وشركة السليماني لحفر الآبار الارتوازيه والخدمات الزراعية وخدمات حقول النفط التابعة لمجموعة علي أبوبكر السليماني قدمت إدارة الشركة شرحا موجزا عن الأعمال والمشاريع التي تقوم بها الشركتين في الوقت الراهن؛ وكذلك الخدمات التي تقدمها للشركات والمقاولين.

وتعمل الإمتياز بكل كفاءة وفاعلية لانجاز مشاريع عملاء الشركة ولما يحقق رؤية الشركة في التصنيع «الأكثر كفاءة وابتكار» ويسهم في انجاز مشاريع إعادة الإعمار بجودة عالية، وأساس متين ووفقا للمواصفات العالمية.

وأكدت مجموعة الحاج علي أبو بكر السليماني المشاركة في فعالية «مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات» المزمع اقامتة مطلع العام القادم ٢٠٢٠م.