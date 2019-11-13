الإمداد الدوائي يرفد الصيدلية التخصصية في مديرية البريقة

رفد البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الصيدلية التخصصية بالأمراض المزمنة في المجمع الصحي لمديرية البريقة بالأدوية التخصصية للحالات الوافدة للمجمع.

وقالت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي أن البرنامج رفد الصيدلية التخصصية في مجمع البريقة بأدوية خاصة لأمراض الضغط والقلب والسكر والكلسترول التي تعتبر من أهم الأمراض المزمنة الشائعة في المنطقة.

مؤكدة أن هذه الصيدليات التخصصية بالأمراض المزمنة تنهض بالمستوى الصحي في جميع المحافظات اليمنية؛ لتقديم خدمات طبية إنسانية مجانية بكل سهولة وتيسير للمواطنين الوافدين للصيدليات.

من جانبه قال الدكتور فهد عبدالقوي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية البريقة: إن افتتاح مثل هذه الصيدليات التخصصية يمثل خطوة متقدمة في طريق تحسين الوضع الصحي في المديرية، وتأتي أهميتها بأنها ستوفر بعض أدوية الضغط والقلب والسكر والكلسترول وتخفيف معاناة مرضى مديرية البريقة.

مؤكدا أن الصيدلية التخصصية تخضع لنظام وإدارة خاصة تشرف على تسيير عملها لضمان ذهاب الأدوية إلى مستحقيها.

وقال ياسر محمد منصور مدير المجمع الصحي في مديرية البريقة: إن افتتاح الصيدلية التخصصية بأمراض المزمنة شكّل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطنين، وتسهيل حصول المرضى عليها بصورة مستمرة.

ويعتبر المجمع الصحي في المديرية المكان المناسب لقربه من العديد من مناطق المديرية النائية والمترامية الأطراف.

وشكر مدير المجمع الصحي البرنامج الوطني لإمداده المستمر التخصصية بالأمراض المزمنة، للنهوض بالمستوى الصحي فيها، وأشاد بالطاقم العامل والفنيين على كل التسهيلات اللازمة وتخفيف معاناة مواطنين محافظة عدن بشكل عام.

* من عمرو قريش