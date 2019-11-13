عدن الغد

الإمداد الدوائي يرفد الصيدلية التخصصية في مديرية البريقة

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ دقيقة واحدة
0 أقل من دقيقة
الإمداد الدوائي يرفد الصيدلية التخصصية في مديرية البريقة

رفد البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الصيدلية التخصصية بالأمراض المزمنة في المجمع الصحي لمديرية البريقة بالأدوية التخصصية للحالات الوافدة للمجمع.
وقالت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي أن البرنامج رفد الصيدلية التخصصية في مجمع البريقة بأدوية خاصة لأمراض الضغط والقلب والسكر والكلسترول التي تعتبر من أهم الأمراض المزمنة الشائعة في المنطقة.
مؤكدة أن هذه الصيدليات التخصصية بالأمراض المزمنة تنهض بالمستوى الصحي في جميع المحافظات اليمنية؛ لتقديم خدمات طبية إنسانية مجانية بكل سهولة وتيسير للمواطنين الوافدين للصيدليات.
من جانبه قال الدكتور فهد عبدالقوي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية البريقة: إن افتتاح مثل هذه الصيدليات التخصصية يمثل خطوة متقدمة في طريق تحسين الوضع الصحي في المديرية، وتأتي أهميتها بأنها ستوفر بعض أدوية الضغط والقلب والسكر والكلسترول وتخفيف معاناة مرضى مديرية البريقة.
مؤكدا أن الصيدلية التخصصية تخضع لنظام وإدارة خاصة تشرف على تسيير عملها لضمان ذهاب الأدوية إلى مستحقيها.
وقال ياسر محمد منصور مدير المجمع الصحي في مديرية البريقة: إن افتتاح الصيدلية التخصصية بأمراض المزمنة شكّل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطنين، وتسهيل حصول المرضى عليها بصورة مستمرة.
ويعتبر المجمع الصحي في المديرية المكان المناسب لقربه من العديد من مناطق المديرية النائية والمترامية الأطراف.
وشكر مدير المجمع الصحي البرنامج الوطني لإمداده المستمر التخصصية بالأمراض المزمنة، للنهوض بالمستوى الصحي فيها، وأشاد بالطاقم العامل والفنيين على كل التسهيلات اللازمة وتخفيف معاناة مواطنين محافظة عدن بشكل عام.
* من عمرو قريش

الوسوم
الإمداد البريقة التخصصية الدوائي الصيدلية في مديرية يرفد

مقالات ذات صلة

Photo of دعت أئمة المساجد و الإعلام حث المستهلكين ..غرفه عمليات كهرباء عدن تدعو إلى سداد فواتير الاستهلاك

دعت أئمة المساجد و الإعلام حث المستهلكين ..غرفه عمليات كهرباء عدن تدعو إلى سداد فواتير الاستهلاك

منذ 19 دقيقة
Photo of وقفة احتجاجية لموظفي مركز البحوث احتجاجا لما يتعرض له المركز من عصابات البسط

وقفة احتجاجية لموظفي مركز البحوث احتجاجا لما يتعرض له المركز من عصابات البسط

منذ 34 دقيقة
Photo of نسخة اضافية :مأمور «صيرة» يدلي بتوضيح حول قيام شخص بفتح محل بواجهة المتحف العسكري..«تفاصيل»

نسخة اضافية :مأمور «صيرة» يدلي بتوضيح حول قيام شخص بفتح محل بواجهة المتحف العسكري..«تفاصيل»

منذ 49 دقيقة
Photo of بدعم وبتمويل صندوق تنمية المهارات.. اختتام الدورة التدريبية في مجال طباخة وتزيين الكيك والبخور بمشاركة سبعين متدربة

بدعم وبتمويل صندوق تنمية المهارات.. اختتام الدورة التدريبية في مجال طباخة وتزيين الكيك والبخور بمشاركة سبعين متدربة

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق