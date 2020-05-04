الإمداد الدوائي يسلم مكاتب الصحة بعدن مواداً خاصة لمواجهة كورونا

رفد البرنامج الوطني للإمداد الدوائي مكاتب الصحة في محافظة عدن بمواد ومستلزمات السلامة المهنية؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي: إنه تم تسليم المواد الخاصة بالسلامة المهنية للطاقم العامل في المجال الصحي في مكاتب الصحة بعدن في مديريات الشيخ عثمان المنصورة والبريقة؛ لحمايتهم وتكثيف الإجراءات الاحترازية للعاملين.

وأشارت إدارة البرنامج إلى أنه سيستمر تسليم بقية مكاتب الصحة في عدن في مختلف المديريات خلال اليومين القادمين؛ لمجابهة فيروس كورونا.

Advertisement