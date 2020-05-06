الإمداد الدوائي يصرف المواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية لكورونا لمراكز العزل ومكاتب الصحة بعدن

استمرار البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بصرف المواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية لكورونا لمراكز العزل في مستشفى الأمل ومستشفى الجمهورية عدن ومكاتب الصحة في محافظة عدن لمديرتي التواهي وخور مكسر ومركز الطوارئ التوليدية بالبريقة.

وقالت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي تم صرف المواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية لكورونا لمراكز العزل في مستشفى الأمل ومستشفى الجمهورية ومكاتب الصحة في محافظة عدن لمديرتي التواهي وخور مكسر ومركز الطوارئ التوليدية بالبريقة ضمن خطة التوزيع المعتمدة من وزارة الصحة العامة والسكان .

مشيرة بأن المواد التي تم تسليمها اليوم لمراكز العزل هي عبارة عن الكمامات والجلفزات والبدلات الواقية للطاقم المباشر والملامسين للمرضى المشتبه بهم أو الحالات المؤكدة وأحذية خاصة . مضيفة إلى أن هذا الصرف الذي سبقه صرف بالعديد من المواد والأدوية والأجهزة الخاصة لمجابهة كورونا في البلاد, والذي سيسهم في الحد من انتشار انتقال العدى بين أوساط الكادر الطبي والتمريضي والفني العامل في مراكز العزل المعتمدة والمراكز الصحية والمجمعات.

وأكدت استمرار البرنامج بدعم مراكز العزل في المحافظات اليمنية والمستشفيات والمراكز الصحية والمجمعات بكل ما يتم توفيره للحفاظ على الأيادي العاملة في القطاع الصحي ويقدم رعاية طبية مناسبة للمصابين بفيروس كورونا, عافى الله الجميع من كل سوء.

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