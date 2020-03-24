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الإمداد الدوائي يصرف مخصصات أرخبيل سقطرى ومراكز العزل الصحي بالمحافظة

24 مارس، 2020
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الإمداد الدوائي يصرف مخصصات أرخبيل سقطرى ومراكز العزل الصحي بالمحافظة

 
عدن – عمرو قريش 
    
   صرف البرنامج الوطني للإمداد الدوائي أدوية ومستلزمات طبية ولمراكز العزل المقرر تجهيزها في محافظة أرخبيل سقطرى؛ لمواجهة فيروس كورونا، ضمن الخطة المعتمدة من وزارة الصحة لعام 2020.
 
     وقالت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي: إنه تم صرف الأدوية والمستلزمات الطبية لمحافظة أرخبيل سقطرى؛ ولدعم مراكز الحجر الصحية المعتمدة من وزارة الصحة العامة والسكان؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ لرفع الجاهزية ومواجهة التحديات المحدقة بالبلاد.
 
من جانبه قال د. سعد عامر العمودي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان لمحافظة أرخبيل سقطرى: إن البرنامج الوطني للإمداد الدوائي رفدنا بأدوية ومستلزمات طبية، وخصص لنا حصة مناسبة، مع مراعاة الظروف الديموغرافية والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان سقطرى. 
 
  وشكر د. العمودي البرنامج الوطني للإمداد الدوائي لتواصلهم الدائم وإشعارهم بكل ما يتم تخصيصه من حصص دوائية؛ لتستمر المحافظة بتقديم الراعية الطبية المناسبة للمواطنين؛ بسبب بعدها الجغرافي وموقعها، وتعرضنا للعديد من الكوارث الطبيعية من الإعصارات وغيرها.

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