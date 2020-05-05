الإمداد الدوائي يصرف مواداً خاصة لمستشفيات لحج لمواجهة كورونا

صرف البرنامج الوطني للإمداد الدوائي مواداً خاصة بالسلامة المهنية؛ لمستشفيات محافظة لحج، للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي: إنه تم صرف المواد الخاصة بالسلامة المهنية للوقاية من فيروس كورونا لمحافظة لحج؛ لتقديم خدمات إنسانية في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإمداد الدوائي مستمر بدعم ورفد المحافظات اليمنية بمستلزمات الوقاية للسلامة المهنية للكادر العامل في المجال الصحي؛ إيمانًا منه بأن تنجلي الغمة ويحفظ الله البلاد من هذا الوباء المنتشر عالمياً.

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