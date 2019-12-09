الإنتر ضد برشلونة.. إراحة ميسي فى دوري ابطال اوروبا لأول مرة منذ 2011



الإنتر ضد برشلونة





فى ظاهرة نادرا ما تحدث، استبعد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مباراة فريقه غدا ضد إنتر ميلان الإيطالي من أجل الراحة.



ويحل برشلونة ضيفا على إنتر ميلان غدا الثلاثاء، فى الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وقد قرر فالفيردي استبعاد ميسي بهدف الراحة بعد ضمان التأهل لمرحلة الأدوار الإقصائية.



الإنتر ضد برشلونة





ووفقا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، ان هذه هي المرة الاولى منذ عام 2011 التى يستبعد خلالها ميسي من مباراة لبرشلونة في دوري أبطال بهدف الحصول على راحة وليس لأسباب أخرى مثل الإصابة.



وكان ميسي قد تم استبعاده وقتها من مباراة فى دور المجموعات ضد باتي بريسوف البيلاروسي وهي المباراة التى فاز بها رفاق ميسي برباعية نظيفة حينها، ومنذ ذلك الحين لم يتم استبعاده من أى مباراة للبارسا في دوري الأبطال بهدف الراحة.



الإنتر ضد برشلونة





جدير بالذكر أن فريق برشلونة تأهل رسميًا إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، عقب وصوله إلى النقطة 11 فى صدارة المجموعة السادسة، فيما يأتى إنتر ميلان وصيفًا بـ7 نقاط بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.