أخبار نادي برشلونة

الإنتر ضد برشلونة.. إراحة ميسي فى دوري ابطال اوروبا لأول مرة منذ 2011

10 ديسمبر، 2019
0
ميسي


الإنتر ضد برشلونة
 

فى ظاهرة نادرا ما تحدث، استبعد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مباراة فريقه غدا ضد إنتر ميلان الإيطالي من أجل الراحة.

ويحل برشلونة ضيفا على إنتر ميلان غدا الثلاثاء، فى الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وقد قرر فالفيردي استبعاد ميسي بهدف الراحة بعد ضمان التأهل لمرحلة الأدوار الإقصائية.

الإنتر ضد برشلونة
 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، ان هذه هي المرة الاولى منذ عام 2011 التى يستبعد خلالها ميسي من مباراة لبرشلونة في دوري أبطال بهدف الحصول على راحة وليس لأسباب أخرى مثل الإصابة.

وكان ميسي قد تم استبعاده وقتها من مباراة فى دور المجموعات ضد باتي بريسوف البيلاروسي وهي المباراة التى فاز بها رفاق ميسي برباعية نظيفة حينها، ومنذ ذلك الحين لم يتم استبعاده من أى مباراة للبارسا في دوري الأبطال بهدف الراحة.

الإنتر ضد برشلونة
 

جدير بالذكر أن فريق برشلونة تأهل رسميًا إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، عقب وصوله إلى النقطة 11 فى صدارة المجموعة السادسة، فيما يأتى إنتر ميلان وصيفًا بـ7 نقاط بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.

أخبار ذات صلة

الوسوم
إراحة إنتر ميلان إنتر ميلان ضد برشلونة ابطال اخبار برشلونة اخبار دوري أبطال أوروبا الإنتر الإنتر ضد برشلونة الانتر اوروبا برشلونة دوري دوري أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا ضد فى لأول مباريات دوري أبطال أوروبا مرة منذ مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم موعد مباراة الإنتر ضد برشلونة موعد مباراة برشلونة وانتر ميلان ميسي نادي برشلونة

إقرا أيضا

Photo of أرباح قياسية لـ إنتر ميلان من بيع تذاكر مباراة برشلونة

أرباح قياسية لـ إنتر ميلان من بيع تذاكر مباراة برشلونة

10 ديسمبر، 2019
Photo of الفرصة الأخيرة .. فرق مهددة بمغادرة دوري أبطال أوروبا

الفرصة الأخيرة .. فرق مهددة بمغادرة دوري أبطال أوروبا

10 ديسمبر، 2019
Photo of رسمياً .. تحديد موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

رسمياً .. تحديد موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

10 ديسمبر، 2019
Photo of أنباء سارة لجاريث بيل وريال مدريد قبل موقعة الكلاسيكو

أنباء سارة لجاريث بيل وريال مدريد قبل موقعة الكلاسيكو

10 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق