أخبار نادي برشلونة

الإنتر ضد برشلونة.. البارسا ضيفا على “النيراتزوري” بدون ميسي بدوري الابطال

10 ديسمبر، 2019
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برشلونة


الإنتر ضد برشلونة
 

يحل فريق برشلونة الاسباني فى غياب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، ضيفاً على الانتر الايطالي في العاشرة مساء اليوم بملعب “جوزيبي مياتزا” بمدينة “ميلانو” الايطالية.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان
 

وتقام مباراة الإنتر ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الخامسة بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، يليه الانتر الايطالي وبوروسيا دورتموند الالماني بفارق 4 نقاط، بينما يحتل سلافيا براج التشيكي المركز الرابع والاخير برصيد نقطتين.

الإنتر ضد برشلونة
 

وتعد مباراة الانتر بمثابة “تحصيل حاصل” لفريق برشلونة الذي تأكد صعوده لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بينما يحتاج النادي الايطالي لتحقيق الفوز لضمان التأهل، علماً بأن الانتر يتفوق على بوروسيا دورتموند في المواجهات المباشرة.


الإنتر ضد برشلونة
 

ويدرس أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة إحداث تغييرات واسعة في التشكيلة الاساسية في مباراة اليوم لمنح لعناصر الاساسية قسط وافر من الراحة قبل مباراتي ريال سوسيداد وريال مدريد بمسابقة الدوري الاسباني “الليجا”.

ويفكر أرنستو فالفيردي في إشراك الحارس البرازيلي نيتو بدلًا من الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وموسى واجي بدلاً من سيرجي روبيرتو، بجانب إشراك صامويل أومتيتي وجان كلير توديبو بدلاً من الثنائي جيرارد بيكيه وكليمينت لينجليت.

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