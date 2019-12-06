الإنتقالي يؤكد تمسكه بالدفاع عن أرضه ، وقدرته في التصدي وردع أي قوة تحاول زعزعة أمن الجنوب

عدن ( المندب نيوز ) خاص

علق المتحدث الرسمي للمجلس الإنتقالي الجنوبي نزار هيثم حول التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة أبين، جدد فيها إلتزام الانتقالي الكلي بمضمون إتفاق الرياض.

وقال نزار هيثم في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك رصدها “المندب نيوز ” أن المجلس الانتقالي الجنوبي يُجدد التزامه الكُلي بمضمون اتفاق الرياض ويدعو الطرف الآخر للتعامل بالمثل. كما يعبّر عن رفضه لكل محاولات الحكومة اليمنية الخروج عن نص الاتفاق ومن ذلك عملية التحشيد المستمرة باتجاه الجنوب، وفي هذا الاتجاه يؤكد المجلس تمسكه بحقه في الدفاع عن أرضه، وعلى قدرته في التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التماس الحالية، ويدعوها للانسحاب فوراً.

وأردف قائلا: إن المجلس الانتقالي مع السلام ويدعم ويبارك جهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتجاوز المشكلة الراهنة وتوحيد الجهود باتجاه المعركة الأساسية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح هيثم انه في هذا الصدد يحذر المجلس الانتقالي من محاولات جماعة الإخوان المتطرفة إفشال الاتفاق، خدمة لجماعة الحوثي، كما خدمته لسنوات بتجميدها لجبهات القتال في الشمال .

وأختتم قائلاً نؤكد أن المجلس الانتقالي وقوات المقاومة والجيش الجنوبي، جادون للسلم احتراماً لالتزاماتهم ولجهود الأشقاء، وكذلك هم جاهزون بالقوة لردع كل متطاول ومستهتر مع التأكيد على أهمية المضي قدماً إلى جانب التحالف العربي والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كانت مصادره.